إقتصاد

"Kelchi.com".. مكانك الأول للتسوق الإلكتروني

Lebanon 24
09-12-2020 | 13:50
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على وقع جائحة "كورونا" والأزمة الاقتصادية ومستتبعاتهما، يزدهر قطاع التسوق الالكتروني في لبنان بعد سنوات من التأخير.
 
ويدخل هذا الأسبوع لاعب جديد إلى السوق هو موقع www.Kelchi.com الذي يتميّز بكونه أول "مول" إلكتروني لبناني يعبر من خلاله المتسوق إلى مجموعة محال تجارية ليشتري منها. كما يتميّز بجودته العالية من الناحية التقنية ومن ناحية خدمة الزبائن.
 
ويحتوي الموقع على مروحة واسعة من المنتجات من حاجات المنزل إلى الأزهار والملابس والالعاب والأدوات المنزلية والكهربائية والإلكترونية والزراعية والرياضية وغيرها. 
 
يمكنكم التسوّق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.kelchi.com والتطبيق الإلكتروني: Kelchi.com.
 
كما يمكنكم زيارة الصفحة الخاصة بالموقع على "فيسبوك" Kelchi.com وعلى "انستغرام" Kelchi.shopping.
 
 
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