"Kelchi.com".. مكانك الأول للتسوق الإلكتروني

على وقع جائحة "كورونا" والأزمة الاقتصادية ومستتبعاتهما، يزدهر قطاع التسوق الالكتروني في لبنان بعد سنوات من التأخير.

www.Kelchi.com الذي يتميّز بكونه أول "مول" إلكتروني لبناني يعبر من خلاله المتسوق إلى مجموعة محال تجارية ليشتري منها. كما يتميّز بجودته العالية من الناحية التقنية ومن ناحية خدمة الزبائن. ويدخل هذا الأسبوع لاعب جديد إلى السوق هو موقعالذي يتميّز بكونه أول "مول" إلكتروني لبناني يعبر من خلاله المتسوق إلى مجموعة محال تجارية ليشتري منها. كما يتميّز بجودته العالية من الناحية التقنية ومن ناحية خدمة الزبائن.

ويحتوي الموقع على مروحة واسعة من المنتجات من حاجات المنزل إلى الأزهار والملابس والالعاب والأدوات المنزلية والكهربائية والإلكترونية والزراعية والرياضية وغيرها.

www.kelchi.com والتطبيق الإلكتروني: Kelchi.com. يمكنكم التسوّق من خلال زيارة الموقع الإلكترونيوالتطبيق الإلكتروني: Kelchi.com.