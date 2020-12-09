معهد البحوث الصناعية يحذّر من سوء استخدام اسمه لأغراض دعائية!



أصدر معهد البحوث الصناعية بياناً جاء فيه: "تقوم بعض المؤسسات اللبنانية والأفراد، عن قصد أو عن غير قصد، باستعمال اسم المعهد أو شهادته أو شعاره لأغراض دعائية والتي تتعارض بشكل واضح مع الاجراءات المتّبعة في المعهد والمبنية على أسس دولية، لذلك يهمّ المعهد التذكير بما يلي:

- لا يمكن استعمال تقارير التحاليل التي يجريها المعهد لأغراض دعائية، وان هذا مدوّن بشكل واضح على كل تقرير يصدره المعهد على الشكل التالي: ان المعلومات المعطاة في التقرير المسلم ضمن ظرف مختوم هي لاستعمال صاحب العلاقة ولا يسمح بتلخيصها أو بنشرها بأية وسيلة أو بأي شكل كان جزئياً أو كليا الا بعد الموافقة الخطية المسبقة لمعهد البحوث الصناعية.

- ان استعمال شارة المعهد الخاصة ببرنامج مطابقة المنتجات المبنية على قواعد دولية، هو حقّ فقط لمن قام بالانتساب الى هذا البرنامج وأتمّ كافة اجراءات تقيييم المطابقة بنجاح، وفق آليات محددة تبدأ بأخذ عيّنات من المصنع أو من السوق، وفحصها والتأكد من مطابقتها بشكل مستمر، كما يقوم المعهد بزيارات معلنة أو غير معلنة لمراكز الانتاج بحسب برنامج متّفق عليه. وعليه سيقوم المعهد عبر الوسائل القانونية بملاحقة كلّ من يخالف هذه الاجراءات أو أي سوء استعمال لاسم أو شارة أو تقرير المعهد".