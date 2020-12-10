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© Lebanon24
إقتصاد
السعودية تعلن تسجيل 100 شركة في العراق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-12-2020
|
07:59
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شدد رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي بمجلس الغرف السعودية محمد الخريف، على أهمية حث الخطى لإزالة التحديات التي تواجه التعاملات التجارية بين البلدين.
وأكد الخريف "حرص أصحاب الأعمال على تعزيز العلاقات التجارية، والاستثمار بين البلدين، وممكنات الاقتصاد السعودي كالصناعات الهيدروكربونية والتعدين والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية وصناعات مواد البناء والتشييد، والرعاية الصحية".
وقال: "مجلس الأعمال المشترك أعد ورقة عمل خاصة بمقترح إقامة منطقة تبادل تجاري في منفذ جديدة عرعر، وأخرى تركز على الاستثمارات، إضافة الى المبادرة السعودية لتسجيل 100 شركة سعودية بالعراق".
وأضاف: "العراق يمتلك موارد مائية وأراضي خصبة وخبرات زراعية تمكنه من تلبية احتياجات المنطقة العربية والعالم في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الإنتاجية".
وانطلقت أعمال ملتقى الأعمال السعودي العراقي في بغداد وترأس الوفد السعودي في الملتقى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، والسفير السعودي لدى العراق.
وشهد الملتقى توقيع اتفاقات ثنائية تعزز المشاريع التنموية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وتحفيز التجارة البينية.
المصدر: روسيا اليوم
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