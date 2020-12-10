إقتصاد

السعودية تعلن تسجيل 100 شركة في العراق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-12-2020 | 07:59
A-
A+
Doc-P-773622-637431840470873157.jpg
Doc-P-773622-637431840470873157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي بمجلس الغرف السعودية محمد الخريف، على أهمية حث الخطى لإزالة التحديات التي تواجه التعاملات التجارية بين البلدين.

وأكد الخريف "حرص أصحاب الأعمال على تعزيز العلاقات التجارية، والاستثمار بين البلدين، وممكنات الاقتصاد السعودي كالصناعات الهيدروكربونية والتعدين والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية وصناعات مواد البناء والتشييد، والرعاية الصحية".

وقال: "مجلس الأعمال المشترك أعد ورقة عمل خاصة بمقترح إقامة منطقة تبادل تجاري في منفذ جديدة عرعر، وأخرى تركز على الاستثمارات، إضافة الى المبادرة السعودية لتسجيل 100 شركة سعودية بالعراق".

وأضاف: "العراق يمتلك موارد مائية وأراضي خصبة وخبرات زراعية تمكنه من تلبية احتياجات المنطقة العربية والعالم في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الإنتاجية".

وانطلقت أعمال ملتقى الأعمال السعودي العراقي في بغداد وترأس الوفد السعودي في الملتقى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، والسفير السعودي لدى العراق.

وشهد الملتقى توقيع اتفاقات ثنائية تعزز المشاريع التنموية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وتحفيز التجارة البينية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2020-12-10
10:00 | 2020-12-10
09:30 | 2020-12-10
08:57 | 2020-12-10
08:55 | 2020-12-10
08:27 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website