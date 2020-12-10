إقتصاد

بينها الدولار.. دعوة روسية للابتعاد عن هذه العملات

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:30
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دعا وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الشركات الروسية إلى إبرام عقود الاستيراد والتصدير بالعملات الوطنية أي الروبل والابتعاد عن الدولار واليورو "المسيسين".

وقال الوزير الروسي، إن "حصة التسويات بالدولار انخفضت من 52% إلى 47%، فيما نمت حصة التعاملات بالروبل إلى 23%، لكن هذا ليس كافيا لأن الدولار واليورو اليوم عملتان مسيستان".

وأضاف متحدثا في كلمة بمنتدى "صنع في روسيا"، المنعقد حاليا في العاصمة موسكو: "نحن مهتمون بكل الوسائل الممكنة لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية (الروبل)".

وأشار إلى أن نهج الابتعاد عن الدولار ينتهجه شركاء روسيا في الأسواق الناشئة وليس هي فقط، ودعا الشركات الروسية لزيادة التعاملات التجارية في الاستيراد والتصدير بالروبل.

وتعمل روسيا منذ سنوات على الابتعاد عن الدولار وزيادة احتياطيات الذهب وعملة أخرى مثل اليوان الصيني، وذلك في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد موسكو.
المصدر: روسيا اليوم
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