السوق السوداء تحلق.. ودولار الصرافين على سعره

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 10/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وأمس، سجل سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 8100 ليرة و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد ما أقفل مساء الثلاثاء، ما بين 8100 ليرة و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.