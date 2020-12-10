هكذا ستُصبح الأقساط بعد احتساب الدولار بـ3900.. 100 مليار للبكالوريوس! (صور)

مع قرار الجامعة الأميركية في بيروت احتساب القسط على أساس 3900 ليرة للدولار، يتوقع أن تشهد الأقساط ارتفاعاً جنونياً من شأنه أن يحرم الطلاب من متابعة دراستهم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جداول تظهر كيف يُتوقع للأقساط أن ترتفع. وذهب بعضها إلى حدّ التحذير من أنّ قسط البكالوريوس في AUB سيتراوح بين 73 مليون و242 ألف ليرة تقريباً و104 ملايين و364 ألف ليرة، وذلك حسب الاختصاص.

وفي هذا الصدد، تتحدّث صحيفة "المدن" عن امكانية اتجاه جامعات خاصة أخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة. وتقول: "في حال تمّ تحديد سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، يمكن القول إنّ أرقام الأقساط الجامعية سترتفع بشكل جنوني، على نحو يمكن أن يكّلف عام دراسي لطالب في الطب أكثر من 159 مليون ليرة لبنانية، على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد. معدّل القسط، للفصل الواحد، في 6 جامعات خاصة سيصبح 19 مليوناً و486 ألف ليرة لبنانية. بينما المعدل الفعلي اليوم هو 7 مليون و534 ألف ليرة، وفقاً لسعر 1508".

نقلاً عن المدن