عدد السلع المدعومة انخفض.. وهذه المواد ما زالت على اللائحة

اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي انه "وفي ظل الوضع الاقتصادي المهترئ الذي وصلنا اليه على الجميع أن يتجرع الكأس المر في مسألة رفع الدعم"، مشيرا الى أن "الأمور لا يمكن أن تستمر بالشكل الذي وصلت اليه أخيرا ودعم أكثر من ثلاثمئة صنف غذائي أمر غير مقبول".بحصلي وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، طمأن إلى أنّ "رفع الدعم لن يطال المواد الأساسية كالسكر والطحين مثلاً"، موضحا انه "وبسبب رغبة الوزارة بإيصال البضاعة مباشرة الى المستهلك من دون المرور بتجار الجملة أدى الى عدم وصول المواد الى كل المناطق لا سيما البعيدة عن العاصمة".ورأى بحصلي أنّ رفع الدعم أمرٌ صعب وتنفيذه أصعب لأن الحكومة الحالية لا تستطيع اتخاذ أي قرار، مشددا على أنّ "الحلّ الوحيد والأساسيّ هو تأليف حكومة جديدة تذهب الى اعتماد آليّة للمعالجة، قوامها استعادة ثقة الدّول بلبنان وعودة الاستثمارات الخارجية وتدفّق الدولار من الخارج".