إقتصاد

بعد مخاوف حيال هجوم على حقل في العراق.. النفط يرتفع

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:00
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع ظهور بعض القلق في الأسواق بعد اشتعال حريق في بئرين في حقل نفط صغير بشمال العراق، فيما وصفته الحكومة بهجوم إرهابي، لكن الإنتاج لم يتأثر.

 

كذلك صعدت الأسعار مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

 

وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 49.08 دولار للبرميل.

 

وقال هووي لي، الخبير الاقتصادي لدى بنك "أو سي بي سي" في سنغافورة: "السوق تتجاهل ما يبدو أنه شتاء صعب وتتطلع إلى صورة متفائلة في 2021".

 

وقد تبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا قريبا، ربما في غضون أيام، في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح تنتجه "فايزر" و"بيونتك".

 

وقال محللون: "اللقاح المضاد لكوفيد-19 نقطة تحول كبيرة. من بين مزاياه العديدة، أنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط، الذي عاني من قيود تفرضها الحكومات على الحركة".

المصدر: روسيا اليوم
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