إقتصاد

نقابة الدواجن طالبت بابقاء الدعم: نجح بضبط أسعار الدجاج والحفاظ على المزارعين

Lebanon 24
10-12-2020 | 15:38
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أكد أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، في بيان، ان نقابة مربي الدواجن لم تتبلغ من المعنيين أي معلومات عن أي تعديلات قد تطال آلية الدعم المتعلقة بقطاع الدواجن.

وأعلن "ان النقابة وانطلاقا من حرصها على اللبنانيين ترفع الصوت مطالبة بإبقاء الدعم على الاعلاف بعد ان أثبت جدواه في ضبط الأسعار والحفاظ على المزارعين"، مشيرا الى ان ذلك "ظهر جليا من خلال الانخفاض الذي سجلته الاسعار بعد معاودة المزارع المقفلة العمل والانتاج".

وأوضح ان "سعر كيلوغرام الفروج الحي في المزرعة اليوم بات 6000 ليرة"، مبديا تخوفه من ان "يؤدي رفع الدعم الى ارتفاع هائل في الاسعار، بحيث يمكن ان يصل سعر الفروج المذبوح الى 25000 ليرة".

وأشاد بخطوة وزير الزراعة عباس مرتضى، والتي شجع من خلالها المزارعين على استيراد بيض التفقيس بهدف زيادة الانتاج ريثما يتعافى انتاج بيض التفقيس اللبناني"، معتبرا ان "هذه الخطوة كانت الركيزة الاساسية في عودة انتاج الدواجن الى مستواه الطبيعي وبالتالي انخفاض الاسعار".

وأشار الى "ان التطورات الايجابية التي شهدها قطاع تربية الدواجن في الآونة الاخيرة لا سيما لجهة الأسعار ومعاودة بعض المزارع الى العمل، تسلط الضوء بقوة على ما اعلنته النقابة مرارا وتكرارا عن مخاطر ملف استيراد الدجاج المجلد"، مؤكدا ان "لا حاجة لإستيراد الدواجن من الخارج، لأن المزارع اللبنانية تكفي الاستهلاك المحلي"، مشددا على ان "المطلوب هو سعر عادل للمستهلك والمزارع ليستمر بعمله ضمن تسعيرة وزارة الاقتصاد والتجارة العادلة".

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