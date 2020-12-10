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إقتصاد
النفط يقترب من 50 دولارا وسط آمال اللقاحات
Lebanon 24
10-12-2020
|
17:32
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ارتفع النفط إلى حوالي 50 دولارا للبرميل، بفضل الآمال حيال تعاف أسرع للطلب بعد الشروع في استخدام لقاحات للوقاية من كوفيد-19 مما أبطل أثر زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأميركية أظهرت استمرار وفرة المعروض.
بدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع وقد تبدأ الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع. ووافقت كندا على أول لقاح لها وقالت إنها ستبدأ استخدامه الأسبوع القادم.
وكان خام برنت مرتفعا 78 سنتا بما يعادل 1.6% إلى 49.64 دولار للبرميل، مواصلا المكاسب لليوم الثالث. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا أو 1.6% مسجلا 46.23 دولار.
وارتفعت الأسعار حتى بعد أن أظهر أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأميركية زيادة ضخمة في مخزون الخام بلغت 15.2 مليون برميل. كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 1.4 مليون برميل.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة النفطية، "أحدث البيانات تجاوزت أي توقعات لحدوث تراجع.. مثابرة المراهنين على صعود النفط وثقتهم في الأثر الاقتصادي الإيجابي للقاحات لافتة للنظر حقا".
المصدر: الحرة
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