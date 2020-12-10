ارتفاع معدل التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة وبأكثر من توقعات المحللين على أساس شهري خلال تشرين الثاني، رغم تراجع أسعار الغذاء.ووفقاً لبيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 0.2% في تشرين الثاني على أساس شهري بعدما استقر في تشرين الاول السابق له، ومقابل توقعات بأن يرتفع هامشياً بنحو 0.1%.فيما ارتفع المؤشر بنحو 1.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي.كما ارتفع معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين على أساس شهري بنحو 0.2% في تشرين الثاني الماضي.وعلى الرغم من ذلك تراجعت أسعار الغذاء بنحو 0.1%، كما انخفض مؤشر أسعار البنزين بنحو 0.4%.