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إقتصاد
تطبيع المغرب.. رحلات مباشرة لنقل السياح "الإسرائيليين"
Lebanon 24
11-12-2020
|
08:58
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أكد الديوان الملكي المغربي على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل السياح من الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي، بحسب ما نقلت "العربية".
وفي حين أشار إلى استئناف الاتصالات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بأقرب الآجال، نوه بتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.
بدوره، أعلن طيران العال أنه يدرس تسيير رحلات مباشرة بين "إسرائيل" والمغرب.
تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل"، كما فعلت مؤخراً ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان.
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