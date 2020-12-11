إقتصاد

اقتصاد الصين يعود بقوة.. ومفاجآت جديدة

Lebanon 24
11-12-2020 | 11:00
A-
A+
Doc-P-774010-637432812931626108.jpg
Doc-P-774010-637432812931626108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة الأبحاث الاقتصادية الدولية "كابيتال إيكونوميكس" إن الاقتصاد الصيني سيحصل على دفعة كبيرة في 2021 بسبب انتعاش الاستهلاك والخدمات ونمو الدخل بشكل متسارع والتحفيز المالي.

ويتوقع محللو الشركة أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 10% في العام 2021، بعد تعرضه لضربة في العام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في أحدث مذكرة بحثية صدرت عن شركة الاستشارات، ومقرها لندن: "بالنظر إلى المستقبل، بينما أصبح إجماع المحللين أكثر تفاؤلا في الأشهر الأخيرة، نعتقد أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من المفاجآت الصعودية".

ووفقا للشركة ستظل محركات النمو المحلية في الصين قوية على المدى القريب، مشيرة إلى أن الزيادة في معدلات الادخار المسجلة في وقت سابق من هذا العام ستؤدي إلى زيادة في الإنفاق، مع تحسن الثقة في عام 2021.

كما سيشهد الربع الرابع من عام 2020 نمو الناتج الاقتصادي الصيني بشكل أعلى، مقارنة بتوقعات "كابيتال إيكونوميكس" قبل عام.

وأشارت إلى أن الارتفاع المتوقع سيؤدي إلى بعض التشديد في سياسة الدولة في 2021 مع إعادة التركيز على السيطرة على النمو السريع في الدين الوطني. 

وتقول الشركة إن البنك المركزي الصيني سيبدأ في رفع أسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض في العام المقبل.

لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه بعض المخاطر السلبية في قطاع العقارات وأسواق الائتمان. وسيتباطأ النمو الاقتصادي بحلول نهاية عام 2021 مع ارتفاع قيمة العملة الوطنية والاستقرار.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2020-12-11
11:50 | 2020-12-11
10:00 | 2020-12-11
09:32 | 2020-12-11
08:58 | 2020-12-11
08:17 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website