إقتصاد

الذهب يرتفع اليوم الجمعة.. كيف أصبحت الأسعار؟

Lebanon 24
11-12-2020 | 12:00
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ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ قبع الدولار قرب أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، مما بدد المخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أميركية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش. وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1841.50 دولار.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى ديلي فيكس: "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح ضد كورونا".

وأضافت أن الذهب يحتاج إلى محفز قوي جدا لوقف اتجاهه النزولي، وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومؤشر الدولار منخفض 0.2 بالمئة ويجري تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2018، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأميركية قفزت إلى قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في برهان آخر على أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والافتقار إلى تحفيز مالي إضافي يلحقان الضرر بالاقتصاد.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.94 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2353.73 دولار. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1027.76 دولار، لكنه يتجه للانخفاض 2.5 بالمئة في الأسبوع الجاري.
المصدر: وكالات
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