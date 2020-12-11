إقتصاد

أنور الخليل: وزير الزراعة رفع نسبة تصدير زيت الزيتون إلى مئة في المئة

Lebanon 24
11-12-2020 | 14:04
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أعلن الامين العام لكتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل "أن وزير الزراعة عباس مرتضى متفهم لمطالب مزارعي الزيتون. وقد أعطى توجيهاته أمس برفع نسبة تصدير الزيت من 7 في المئة إلى مئة في المئة قياسا بصادرات العام الماضي".

كلام النائب الخليل جاء بعد زيارة قام بها لوزير الزراعة وعرض معه مطالب مزارعي زيت الزيتون والحاجة إلى إلغاء قرار منع تصدير زيت الزيتون بموجب رخصة مسبقة من قبل الوزير.

وقال الخليل:"أن الوزير إستجاب لمطالب المزارعين بالسماح لهم وللمصدرين بتصدير كامل النسبة التي كانوا يصدرونها العام الماضي".

أضاف الخليل:"أن الوزير مرتضى أكد أنه سيرفع هذه النسبة تدريجيا، طالما أن السوق الخارجي يحتاج هذه السلعة، من دون أن يتسبب ذلك بفقدان هذه السلعة من الأسواق المحلية أو أن ينعكس ذلك إرتفاعا بسعرها عما هو متداول حاليا".
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