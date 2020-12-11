بعد اللقاحات.. النفط ينتعش ويكسر حاجز الـ50 دولارا

ارتفع النفط، الجمعة، ليعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولارا، للمرة الأولى منذ اذار الماضي، إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا، الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام المقبل.وصعد خام القياس العالمي برنت 30 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 50.55 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو 3 بالمئة، الخميس.وصعد الخام الأميركي 31 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 47.09 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة 3 بالمئة في الجلسة السابقة.ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات لفيروس كورونا، في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب الوباء.