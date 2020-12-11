إقتصاد

بعد اللقاحات.. النفط ينتعش ويكسر حاجز الـ50 دولارا

Lebanon 24
11-12-2020 | 17:30
A-
A+
Doc-P-774082-637432948618760482.jpg
Doc-P-774082-637432948618760482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع النفط، الجمعة، ليعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولارا، للمرة الأولى منذ اذار الماضي، إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا، الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام المقبل.

وصعد خام القياس العالمي برنت 30 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 50.55 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو 3 بالمئة، الخميس.

وصعد الخام الأميركي 31 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 47.09 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة 3 بالمئة في الجلسة السابقة. 

ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات لفيروس كورونا، في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب الوباء.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:01 | 2020-12-12
05:40 | 2020-12-12
23:00 | 2020-12-11
21:00 | 2020-12-11
18:52 | 2020-12-11
17:53 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website