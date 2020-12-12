طرح مناقصة لبناء ميناء في "لؤلؤة الجنوب" بالصحراء الغربية!

دعت وزارة التجهيز المغربية إلى تقديم عروض لبناء ميناء في مدينة الداخلة الواقعة في الصحراء الغربية، وقالت في بيان إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 كانون الثاني 2021.





جاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي العديد من الدول للتأكيد على مغربية الصحراء.



والداخلة هي عبارة عن شبه جزيرة تمتد داخل البحر بمسافة تناهز الأربعين كيلومتراً مما يجعلها عائمة في المحيط ومن هنا جاءت التسمية بالداخلة أي داخل البحر، وتسمى أيضاً بـ"لؤلؤة جنوب المغرب". وتقول الحكومة المغربية إن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر أفريقيا، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".جاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي العديد من الدول للتأكيد على مغربية الصحراء.والداخلة هي عبارة عن شبه جزيرة تمتد داخل البحر بمسافة تناهز الأربعين كيلومتراً مما يجعلها عائمة في المحيط ومن هنا جاءت التسمية بالداخلة أي داخل البحر، وتسمى أيضاً بـ"لؤلؤة جنوب المغرب".

ووفقاً لموقع "الجزيرة"، فإنّ المغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءاً أصيلاً من أراضيه، بينما تسعى جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر لتأسيس دولة مستقلة هناك.



وفي السياق ذاته، كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعهد واشنطن بتنفيذ استثمارات في المغرب بنحو 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤول بارز في إدارة ترامب (لم تسمه)، أنّ "الاستثمارات الأميركية المرتقبة في المغرب ليست مرتبطة باتفاق التطبيع بين إسرائيل والمغرب".

وكان ترامب أعلن الخميس موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، بينما أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.