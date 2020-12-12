إقتصاد

"آبل" لموظفيها: لا عودة للمكاتب قبل الصيف!

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:00
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كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "آبل" الأميركية العملاقة أبلغت موظفيها بأنّه ليس من المتوقع أن يعاودوا العمل من المكتب قبل الصيف المقبل.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد أخبر الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، الموظفين بأنّه ليس من المتوقع أن يعاودوا العمل من المكتب قبل الصيف المقبل، وذلك تماشياً مع الجداول الزمنية المماثلة التي وضعتها شركتا "فيسبوك" و"غوغل" وغيرهما.

وأوضح كوك أنّه "لا بديل عن التعاون وجهاً لوجه، لكننا تعلمنا الكثير أيضاً عن كيفية إنهاء عملنا بعيداً عن المكتب ومن دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج. وكلها دروس مهمة. وحين نجتاز هذه الجائحة (كورونا) بسلام، سوف نحافظ على كل الأمور الرائعة التي تخص "آبل"، مع دمج أفضل تحولاتنا خلال العام الجاري".
وتسبّب جائحة "كورونا" بخلق مشاكل للشركة الأميركية بسبب سلسلة توريدها للمنتجات المنشرة في أنحاء العالم، بالإضافة لأنّ غالبية أعمال التصنيع تجري في الصين.

وعادة ما يسافر موظفو الشركة في الخريف إلى الصين مع بدء المصانع الخاصة بالشركة عملها إلا أنّهم في هذا العمل سيقومون بمتابعته عن بعد.
المصدر: سبوتنيك
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