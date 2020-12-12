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إقتصاد
بعد اتفاق التطبيع.. المغرب يكشف عن موعد الاتصالات بالمستثمرين الإسرائليين
Lebanon 24
12-12-2020
|
15:00
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أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي، حفيظ العلمي، أنّ الوزارة ستبدأ اتصالاتها بالمستثمرين الإسرائيليين، خاصة من الأصول المغربية، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار في الصحراء، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل.
وأكد الوزير أنّ الاتصالات ستنطلق بداية من الاثنين المقبل، وستشمل "جميع المستثمرين المغاربة الاسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة"، مضيفاً أنّ "العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون"، بحسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي.
وكشف العلمي في هذا الصدد أنّ مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساساً في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للمواد الفلاحية والالكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.
هذا وقد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إعلان التطبيع مع المغرب، أنّ بلاده توصلت بالوساطة الأميركية إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب.
وفي وقت لاحق أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، إنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب.
المصدر:
روسيا اليوم
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