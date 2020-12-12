وزارة التجارة السورية تعلق على أنباء تخص أسعار البنزين

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ما يجري تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول رفع سعر مادة البنزين.وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، في تصريح صحفي إن ما تتداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سعر مادة البنزين "عارٍ عن الصحة تماما".وكان مصدر في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" قد أكد أيضا أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن رفع سعر ليتر البنزين، وليس هناك أي رفع لسعر المادة.