21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
وزارة التجارة السورية تعلق على أنباء تخص أسعار البنزين
Lebanon 24
12-12-2020
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ما يجري تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول رفع سعر مادة البنزين.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، في تصريح صحفي إن ما تتداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سعر مادة البنزين "عارٍ عن الصحة تماما".
وكان مصدر في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" قد أكد أيضا أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن رفع سعر ليتر البنزين، وليس هناك أي رفع لسعر المادة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك: انفجار من نوع آخر في مرفأ بيروت (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك: انفجار من نوع آخر في مرفأ بيروت (فيديو)
15:00 | 2020-12-12
12/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يناشد من لديه هذا الدواء.. اخر فرصة لإنقاذ صديقه (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يناشد من لديه هذا الدواء.. اخر فرصة لإنقاذ صديقه (فيديو)
14:10 | 2020-12-12
12/12/2020 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترجّل من السيّارة في الازدحام وفرّ.. هل شاهدتم حسين؟
Lebanon 24
ترجّل من السيّارة في الازدحام وفرّ.. هل شاهدتم حسين؟
16:56 | 2020-12-12
12/12/2020 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم المذهل.. هذا ما ستربحه شركتا فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021
Lebanon 24
الرقم المذهل.. هذا ما ستربحه شركتا فايزر وموديرنا من اللقاحين في 2021
17:00 | 2020-12-12
12/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في انتشار أشبه بالحرب.. البحرية الملكية تتحرك لحماية المياه البريطانية
Lebanon 24
في انتشار أشبه بالحرب.. البحرية الملكية تتحرك لحماية المياه البريطانية
19:00 | 2020-12-12
12/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:30 | 2020-12-13
10 آلاف دولار يومياً فقط لكل صراف.. النقيب يكشف التفاصيل
11:00 | 2020-12-13
هل تفكر بتغيير مكان إقامتك؟ تعرّف إلى أغلى وأرخص المدن حول العالم
10:47 | 2020-12-13
محطات غير قادرة على بيع المحروقات وأخرى ترفض الـvisa card.. أبو شقرا يحذر
10:30 | 2020-12-13
أضخم مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين.. هذه التفاصيل
09:30 | 2020-12-13
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
09:00 | 2020-12-13
إجتماع موسع في بلدية طرابلس للهيئات الاقتصادية لمعالجة مشاكل المدينة
فيديو
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
18:00 | 2020-12-12
13/12/2020 11:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
13/12/2020 11:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
13/12/2020 11:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact