تراجع طفيف في سعر دولار السوق السوداء.. هذا ما سجله بعد ظهر السبت

إنخفض مجددا دولار السوق السوداء لغاية بعد ظهر السبت، مسجلا 8210 - 8260 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. وكان قد سجل الدولار قبل ظهر السبت ارتفاعا جديدا مسجلا 8270 ـ 8320 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت التسعيرة السابقة 8250 - 8300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.