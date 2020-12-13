اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء

حافظ سعر صرف الدولار في السوق، صباح اليوم الأحد، السوداء على المعدل الذي تراجع اليه عصر امس متراوحا بين 8210 و8260 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".

