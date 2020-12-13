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إقتصاد
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
13-12-2020
|
09:30
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق، صباح اليوم الأحد، السوداء على المعدل الذي تراجع اليه عصر امس متراوحا بين 8210 و8260 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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الدولار
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