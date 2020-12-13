إقتصاد

أضخم مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
13-12-2020 | 10:30
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أعلن مطار هيثرو، وهو المطار الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، وأضخم مطار في أوروبا، وأحد أكبر المطارات في العالم وأكثرها نشاطاً، أنه سيغلق المبنى رقم (4) حتى نهاية العام المقبل 2021، وذلك بعد الهبوط الحاد في أعداد المسافرين والتدهور الكبير في صناعة السياحة والسفر والناتج عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وانخفض عدد الركاب في مطار هيثرو بنسبة 88% خلال شهر تشرين الثاني الماضي بسبب القيود على السفر والإغلاق العام في إنكلترا للمرة الثانية هذا العام بسبب الموجة الجديدة من انتشار "كوفيد 19"، بحسب البيانات التي أعلنها المطار.

كما انخفضت رحلات الشحن الجوي في مطار هيثرو، وسط توقعات أكثر سوءاً حيال المستقبل، حيث يتوقع أن تواصل أعداد المسافرين الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وتبعاً لهذه البيانات فقد قرر مطار هيثرو إغلاق المبنى رقم 4 حتى نهاية عام 2021. وكان إغلاق المبنى رقم (4) قد تم أول مرة خلال الإغلاق الشامل في بريطانيا الذي بدأ يوم 18 مارس 2020، حيث انتقلت في حينها العديد من شركات الطيران إلى مبنى الركاب رقم (2)، ومن بينها شركة الخطوط الفرنسية وطيران الاتحاد الإماراتية.

وقالت تقارير صحافية إن الإعلان الأخير يُضاف إلى جبل المشاكل التي يواجهها المطار بسبب وباء "كورونا"، بما في ذلك خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) تم تسجيلها في عام 2020.

وفي السياق ذاته، قالت شركة رولز رايس التي تصنع محركات الطائرات التجارية، إنها تتوقع أن السفر الجوي سوف "يتعافى ببطء" في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 قبل أن يشهد تحسناً في النصف الثاني حيث يتم تطعيم المزيد من الناس ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنه في 11 شهراً حتى تشرين الثاني، بلغ عدد ساعات الطيران المسجلة على محركاتها النفاثة الكبيرة 42% فقط من إجمالي ما حلقته العام الماضي. وقالت إن "وتيرة التعافي تباطأت بسبب الموجة الثانية من الإصابات في بعض المناطق الجغرافية من العالم".

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020 بلغ عدد ساعات الطيران المسجلة على محركات "رولز رايس" النفاثة التجارية 33% فقط مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.
المصدر: العربية
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