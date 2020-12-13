إقتصاد

محطات غير قادرة على بيع المحروقات وأخرى ترفض الـvisa card.. أبو شقرا يحذر

Lebanon 24
13-12-2020 | 10:47
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حذّر ممثل شركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا من أنّه "إن لم يكن هناك ثقة بلبنان وإن لم تتشكل حكومة فسنبقى في مكاننا وكل ما يحكى في السراي هو بمثابة "panadol" ومشكلتنا هي مشكلة الدولار". 
وفي حديث مع LBCI، قال أبو شقرا: "نحن في مازق ويجب الاتفاق على حل في ما خص رفع الدعم"، مضيفاً: "مصرف لبنان هدفه تخفيف الترشيد ونحذر من اتخاذ هذا القرار".
وتابع أبو شقرا: "هناك مشكلة في ما خص منشآت النفط وهي لا تفتح لتغطي حاجة السوق"، قائلاً: "نحن من اكثر الاشخاص المتضررين من ازمة الدولار والجعالة ما زالت على حالها وهناك تباطؤ بحل المشكلة وهناك محطات لم تعد تتمكن من بيع المحروقات وأخرى لم تعد تقبل بالـvisa card". 
وأوضح أبو شقرا: "الدولة تدعم 85% من قيمة البنزين والمازوت ونحن كشركات مستوردة نؤمن 15% المتبقية بالدولار وحصل نقاش في اجتماعات السراي لأنهم يريدون خفض قيمة الدعم الى ما يقارب 60%"، متسائلاً: "ولكن من أين سنؤمن بالدولار؟"، ومشدداً: "التهريب من مسؤولية الدولة والمطلوب تعديل جدول الاسعار". 
 
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