الترشيشي: كهرباء زحلة تجربة رائدة يجب تعميمها

استنكر رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، في بيان، "طريقة تعاطي الدولة مع موضوع كهرباء زحلة التي نصنفها لؤلوة مضاءة مقابل عتمة يشكو منها كل لبنان".





وقال: "هذا التصرف الخاطئ للدولة اللبنانية مع موضوع كهرباء زحلة اعتدنا عليه في كل القرارات العشوائية، وهناك أكثر من 250 ألف بقاعي لم يعد باستطاعتهم الرجوع الى نظام المولدات بعد أن نعموا بالنور الذي حمل توقيع المدير العام المهندس أسعد نكد".





أضاف: "نحن كقطاعات زراعية إستفدنا من هذه التجربة الرائدة، من خلال التسعيرة وثبات الفولتاج والصيانة السريعة، وفنيو كهرباء زحلة يشكلون مثالا فريدا في لبنان من خلال تفانيهم في إصلاح الاعطال تحت أي ظرف كان. كهرباء زحلة أطالت بعمر أدواتنا الكهربائية التي نستعملها في الزراعة".





وتابع: "المفروض أن نعمم هذه اللؤلؤة المضاءة التي أنارت طرقاتنا في ساعات الليل وسهلت تنقلاتنا وحالت دون تسلل السارقين الذين كانوا يستفيدون من العتمة ويقومون بأعمالهم المخلة تحت جنج الظلام الذي شطبناه من أبجدياتنا وقاموسنا وعلى طول 17 قرية بقاعية في البقاع الاوسط".