إقتصاد

مصلحة الليطاني أطلقت مشروعي تنظيف المجاري وشبكات الصرف الصحي

Lebanon 24
13-12-2020 | 21:00
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أطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مشروعي تنظيف المجاري الشتوية وشبكات الصرف الصحي على طول الطريق الساحلي الجنوبي وري القاسمية - راس العين من المنصوري وحتى الغازية.
 
ويشمل المشروع تنظيف 90 عبارة ومجاري شتوية بكميات 12500 متر مربع وبأعماق لا تزيد عن 3 أمتار وتنظيف شبكات الصرف الصحي بطول 4100 متر للبلدات الواقعة في محيط مشروع ري القاسمية (البرغلية - الشبريحا - القاسمية) وتنظيف غرف تفتيش للصرف الصحي عدد 200 مما يحسن تصريف مياه الامطار والمياه الآسنة ويحول دون طغيانها على الاراضي الزراعية والطرقات وقناة الري.
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