مصلحة الليطاني أطلقت مشروعي تنظيف المجاري وشبكات الصرف الصحي

أطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مشروعي تنظيف المجاري الشتوية وشبكات الصرف الصحي على طول الطريق الساحلي الجنوبي وري القاسمية - راس العين من المنصوري وحتى الغازية.



ويشمل المشروع تنظيف 90 عبارة ومجاري شتوية بكميات 12500 متر مربع وبأعماق لا تزيد عن 3 أمتار وتنظيف شبكات الصرف الصحي بطول 4100 متر للبلدات الواقعة في محيط مشروع ري القاسمية (البرغلية - الشبريحا - القاسمية) وتنظيف غرف تفتيش للصرف الصحي عدد 200 مما يحسن تصريف مياه الامطار والمياه الآسنة ويحول دون طغيانها على الاراضي الزراعية والطرقات وقناة الري.