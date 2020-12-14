26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
لبنان.. أن تتقاضى هذا الدخل يعني أنّك فقير
Lebanon 24
14-12-2020
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " 4.1 ملايين ليرة شهرياً= أسرة فقيرة": " في عام 2012 قدّرت إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع البنك الدولي بأن خطّ الفقر الأعلى كان يبلغ 13 ألف ليرة يومياً للفرد الواحد، أو ما يساوي 1.3 مليون ليرة شهرياً لأسرة مكوّنة من 5 أفراد. أما في عام 2020، فقد ارتفع هذا الخطّ بحسب تقديرات المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق إلى 4.1 ملايين ليرة شهرياً. كذلك أظهرت تقديرات المركز أن خطّ الفقر الغذائي بات يساوي 2.8 مليون ليرة شهرياً لهذه الأسرة، وخطّ الفقر غير الغذائي الذي يشمل الحاجات الأساسية غير الغذائية مثل التعليم والصحة والمسكن والملبس، بنحو 1.23 مليون ليرة شهرياً. هذه التقديرات مبنيّة على دراسة التطوّرات التي لحقت بسلّة استهلاك الأسر في لبنان من دون أي تعديل في أوزان هذه السلّة. أي تعديل يطرأ على هذه السلّة قد يؤدي إلى تغيّرات خطوط الفقر قد لا تكون عميقة وإنّما هامشية، أي أن التقديرات الحالية، بحسب المركز، هي أقرب إلى الواقع الحالي حتى مع التغيّرات التي يمكن إدخالها على وزن استهلاك السلع والخدمات من ميزانيات الأسر.
ما تعنيه هذه التقديرات، أنّ كلّ أسرة مؤلفة من خمسة أفراد يقلّ مجموع دخلها عن 4.1 ملايين ليرة، باتت تصنّف فقيرة، وهي تصاب بالفقر الغذائي إذا كان مجمل ما يمكنها أن تنفقه للحصول على الغذاء أقلّ من 2.8 مليون ليرة شهرياً. ومن أجل استعادة قدراتها الشرائيّة لتغطية حاجاتها الأساسيّة من الغذاء والسلع الأخرى والخدمات (سلّة الاستهلاك)، بات يتوجّب على الأسر أن تعوّض خسارة في دخلها مقدّرة بنحو 2.79 مليون ليرة شهرياً. لا يسهل الحصول على هذا المبلغ في ظلّ أوضاع كهذه، بل قد يكون أمراً مستحيلاً بالنسبة إلى غالبية الأسر التي أصبحت فقيرة أو التي كانت تعاني من فقر مزمن". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
Lebanon 24
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
13:37 | 2020-12-13
13/12/2020 01:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
10:30 | 2020-12-13
13/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
Lebanon 24
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
09:22 | 2020-12-13
13/12/2020 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما قندلفت بأحدث صورة لها مع زوجها.. كم هائل من التعليقات السلبية (صورة)
Lebanon 24
ديما قندلفت بأحدث صورة لها مع زوجها.. كم هائل من التعليقات السلبية (صورة)
15:00 | 2020-12-13
13/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: أنا اعمى ما بشوف أنا ضراب السيوف!
Lebanon 24
باسيل: أنا اعمى ما بشوف أنا ضراب السيوف!
16:35 | 2020-12-13
13/12/2020 04:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:54 | 2020-12-14
عملة على أعتاب أقوى مستوياتها في نحو 3 عقود.. ما هي الأسباب؟
06:52 | 2020-12-14
التدقيق الجنائي.. عودة المُراسلة مع الشركة المنسحبة!
21:00 | 2020-12-13
مصلحة الليطاني أطلقت مشروعي تنظيف المجاري وشبكات الصرف الصحي
18:15 | 2020-12-13
الترشيشي: كهرباء زحلة تجربة رائدة يجب تعميمها
12:33 | 2020-12-13
إجتماع موسع في بلدية طرابلس للهيئات الاقتصادية.. الى ماذا تطرق البحث؟
11:55 | 2020-12-13
لبنان الأرخص.. هل تنشط السياحة في عطلة الأعياد؟
فيديو
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
12:00 | 2020-12-13
14/12/2020 08:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
18:00 | 2020-12-12
14/12/2020 08:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
14/12/2020 08:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact