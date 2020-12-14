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إقتصاد
بداية الأسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة
Lebanon 24
14-12-2020
|
08:26
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 14/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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دولار
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نقابة الصرافين
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