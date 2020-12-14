إقتصاد

مع بدء اللقاح ضد كورونا.. أسعار الذهب تهبط

Lebanon 24
14-12-2020 | 12:00
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

 

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1833.21 دولار للأونصة، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة أيضا لتسجل 1838.10 دولار للأونصة.

 

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك "أو سي بي سي": إن "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب".

 

وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".

 

وبدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من "فايزر" و"بيونتك" إلى الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.

المصدر: روسيا اليوم
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