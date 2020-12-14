إقتصاد

بعد 9 أشهر من التوقف.. الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

Lebanon 24
14-12-2020 | 13:00
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من المقرر أن تستأنف الإمارات وتركيا الرحلات الجوية بين البلدين، اعتبارا من 17 كانون الأول الجاري، بعد 9 أشهر من التوقف، بعدما أجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، استئناف رحلاتها إلى اسطنبول اعتبارا من 17 كانون الأول الجاري.

وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني، وصلت وكالة "الأناضول" التركية نسخة منها، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة غوكتشين الدولي في اسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتبارا من 17 كانون الأول 2020.

وألغت "فلاي دبي" رحلاتها إلى اسطنبول اعتبارا من 17 آذار 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في أعقاب تفشي جائحة كورونا.
المصدر: وكالات
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