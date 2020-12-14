إنخفاض مخزونات النفط العالمية 46.3 مليون برميل في تشرين الثاني

كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي تراجعت 46.3 مليون برميل في شهر تشرين الأول لتسجل 3.145 مليار برميل.وتعتبر المخزونات المحتفظ بها في شهر تشرين الأول الماضي أعلى من نفس الفترة قبل عام واحد بنحو 252.5 مليون برميل، كما أنها تتجاوز متوسط الخمس سنوات بحوالي 200.3 مليون برميل.وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط التجارية بنحو 22.6 مليون برميل في تشرين الثاني الماضي على أساس شهري لتصل إلى 1.354 مليار برميل.وأظهرت البيانات أن إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك" ارتفع في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 25.109 مليون برميل يومياً، بزيادة 707 آلاف برميل عن تشرين الأول السابق له.