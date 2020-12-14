إقتصاد

إنخفاض مخزونات النفط العالمية 46.3 مليون برميل في تشرين الثاني

Lebanon 24
14-12-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-774988-637435699550413862.jpg
Doc-P-774988-637435699550413862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي تراجعت 46.3 مليون برميل في شهر تشرين الأول لتسجل 3.145 مليار برميل.

وتعتبر المخزونات المحتفظ بها في شهر تشرين الأول الماضي أعلى من نفس الفترة قبل عام واحد بنحو 252.5 مليون برميل، كما أنها تتجاوز متوسط الخمس سنوات بحوالي 200.3 مليون برميل.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط التجارية بنحو 22.6 مليون برميل في تشرين الثاني الماضي على أساس شهري لتصل إلى 1.354 مليار برميل.

وأظهرت البيانات أن إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك" ارتفع في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 25.109 مليون برميل يومياً، بزيادة 707 آلاف برميل عن تشرين الأول السابق له.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
22:03 | 2020-12-14
21:42 | 2020-12-14
20:00 | 2020-12-14
18:00 | 2020-12-14
16:23 | 2020-12-14
15:15 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website