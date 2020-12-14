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إقتصاد
طلال حواط زار مرفأ طرابلس: لضرورة الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة
Lebanon 24
14-12-2020
|
21:42
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زار وزير الاتصالات طلال حواط مرفأ طرابلس، وكان في استقباله مدير المرفأ احمد تامر، ونقيب عمال مرفأ طرابلس احمد السعيد وأجراؤه، وفعاليات من المرفأ.
وشرح تامر لحواط مشاريع المرفأ وخططه المستقبلية وبخاصة مشاريع التوسعة الممولة من قرض البنك الاسلامي، مبديا الاخير بعض الملاحظات المبنية على خبرته العالمية في مجال الاتصالات والتواصل الالكتروني.
واكد حواط "ضرورة الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة وتفعيلها نظرا إلى أنها ستكون روح المرفأ وأساس تنشيطه وتقدمه التجاري واللوجستي.
وفي الختام، اثنى تامر على اهتمام الوزير حواط مؤكدا انه فرد من عائلة المرفأ بحكم ان والده كان زميلا وموظفا في المرفأ لأكثر من ثلاثين سنة.
كما شكر حواط لحسن الاستقبال وابدى استعداده لتقديم العون والمساعدة من اي موقع يشغله.
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