إقتصاد

طلال حواط زار مرفأ طرابلس: لضرورة الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة

Lebanon 24
14-12-2020 | 21:42
A-
A+
Doc-P-775032-637435790650687673.jpg
Doc-P-775032-637435790650687673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الاتصالات طلال حواط مرفأ طرابلس، وكان في استقباله مدير المرفأ احمد تامر، ونقيب عمال مرفأ طرابلس احمد السعيد وأجراؤه، وفعاليات من المرفأ.

وشرح تامر لحواط مشاريع المرفأ وخططه المستقبلية وبخاصة مشاريع التوسعة الممولة من قرض البنك الاسلامي، مبديا الاخير بعض الملاحظات المبنية على خبرته العالمية في مجال الاتصالات والتواصل الالكتروني.

واكد حواط "ضرورة الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة وتفعيلها نظرا إلى أنها ستكون روح المرفأ وأساس تنشيطه وتقدمه التجاري واللوجستي.

وفي الختام، اثنى تامر على اهتمام الوزير حواط مؤكدا انه فرد من عائلة المرفأ بحكم ان والده كان زميلا وموظفا في المرفأ لأكثر من ثلاثين سنة.

كما شكر حواط لحسن الاستقبال وابدى استعداده لتقديم العون والمساعدة من اي موقع يشغله.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
22:03 | 2020-12-14
22:00 | 2020-12-14
20:00 | 2020-12-14
18:00 | 2020-12-14
16:23 | 2020-12-14
15:15 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website