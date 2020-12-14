إقتصاد

الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
14-12-2020 | 22:03
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سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق السوداء، إذ بلغ 8300 ليرة لبنانية للمبيع و 8350 ليرة لبنانية للشراء.
 
وصباح اليوم، كان الدولار تراوح بين سعر 8250 و 8300 ليرة لبنانية. 
 
 
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