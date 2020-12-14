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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
14-12-2020
|
22:03
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سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق السوداء، إذ بلغ 8300 ليرة لبنانية للمبيع و 8350 ليرة لبنانية للشراء.
وصباح اليوم، كان الدولار تراوح بين سعر 8250 و 8300 ليرة لبنانية.
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