إقتصاد

قرار لمصرف لبنان عن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية

Lebanon 24
15-12-2020 | 10:19
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أصدر مصرف لبنان قرارا أساسيا حمل الرقم 13298، يتعلق بمعالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية.
 
للاطلاع على القرار اضغط هنا. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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