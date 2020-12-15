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إقتصاد
قرار لمصرف لبنان عن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية
Lebanon 24
15-12-2020
|
10:19
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أصدر مصرف لبنان قرارا أساسيا حمل الرقم 13298، يتعلق بمعالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية.
للاطلاع على القرار
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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