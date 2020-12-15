إقتصاد

صحيفة عبرية: الفقر في إسرائيل بأعلى معدّلاته.. و"كورونا" فاقم المشكلة!

Lebanon 24
15-12-2020 | 11:30
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انتقدت صحيفة عبرية ما اعتبرته "ضعف" الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع تداعيات تفشي جائحة "كورونا" في البلاد، مشيرة إلى أنّ الفيروس كشف عن أزمة صحية واقتصادية تتنبأ بمشاكل خطيرة في مستقبل المجتمع الإسرائيلي.

وفي مقال مطوّل نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قال الكاتب آفي دابوش، إنّ "الفقر في إسرائيل من أعلى المعدلات مقارنة مع الغرب، و"كورونا" فاقم المشكلة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الصحيفة. 
 
وأضاف كاتب المقال: "تمت إضافة 143 ألف أسرة إسرائيلية جديدة إلى دائرة الفقر والجوع، وقد وصل عددهم إلى نصف مليون أسرة حتى قبل الأزمة، وازداد الوضع سوءاً منذ آذار الماضي، كما أظهرت مؤسسة التأمين قفزة حادة في معدل الفقر".

وأكد دابوش أنّ "هناك قفزة بنسبة 400% في الطلب على الغذاء"، وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لا تقدم إجابة ولا تستطيع الجمعيات تلبية كل هذه المطالب وتتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وأعلن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية، الموافقة على ميزانية قدرها 212 مليون دولار لتوفير الغذاء للأسر الجائعة، وعلق دابوش على القرار: "ومع أن هذه بشرى سارة، إلا أننا قلقون، لماذا؟ لأن قسائم الطعام التي سيتم توزيعها خلال عام 2021 لن تصل إلى الأماكن الصحيحة".

ونوه دابوش، إلى أنه "في هذه الفوضى، تدخل منظمات "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" و"إيشيل القدس" و"المنظمة العاملة لمبادرة الأمن الغذائي" بخط ساخن، كل يوم لتقدم إجابات وإرشادات باللغات العبرية والعربية والروسية، وكل ما عليك فعله هو الاتصال للمساعدة من أجل الحصول على الأهلية لخصم ضريبي، ومن ثم استحقاق قسائم طعام للعائلات الفقيرة".

وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولياتها بشكل أكبر، و"هدف الخط الساخن هو مساعدة العائلات، وأيضاً خلق مزيد من الضغط على الحكومة لتحمل المسؤولية عن العائلات الفقيرة والجائعة بيننا".
 
المصدر: سبوتنيك
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