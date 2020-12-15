إقتصاد

الإعلان عن ثالث اكتشاف طاقة في بحر "كارا" بروسيا!

Lebanon 24
15-12-2020 | 13:00
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أعلنت شركة النفط الروسية "روس نفط" عن تسجيل ثالث حقل طاقة في السجلات الرسمية، والذي تم اكتشافه مؤخراً في بحر "كارا"، وأطلقت الشركة عليه اسم القائد العسكري الشهير "مارشال روكوسوفسكي".

وبحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، فإنّ احتياطيات الحقل الذي يقع في منطقة المحيط المتجمد الشمالي، من الغاز الطبيعي تقدّر بحوالي 514 مليار متر مكعب، واحتياطيات المكثفات بنحو 53 مليون طن. وتم اكتشاف الحقل أثناء الحفر الاستكشافي في منطقة ترخيص "فوستوتشنو برينوفوزليمسكوي-2". 

وسبق هذا الاكتشاف الإعلان عن اكتشاف حقلين للغاز ومكثفات الغاز الطبيعي، الأول حقل "بوبيدا"باحتياطيات غاز تقدر بنحو 422 مليار متر مكعب، والثاني حقل "مارشال جوكوف" باحتياطيات تقدر بحوالي 800 مليار متر مكعب.
المصدر: روسيا اليوم
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