إقتصاد

جراء مخاوف الطلب.. أسعار النفط تتراجع

Lebanon 24
15-12-2020 | 12:00
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب في العام المقبل، ليطغيا على الارتياح إزاء بدء حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

 

ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 0.8% إلى 46.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، بينما فقدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8% أيضا إلى 49.89 دولار للبرميل.

 

وشددت لندن القيود وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم مع استمرار الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بكوفيد-19، مما يقلص الطلب على الوقود على المدى القصير.

 

وأضر بتوقعات الطلب أكثر إعلان إيطاليا إنها تدرس فرض قيود أشد في فترة عطلة الميلاد، بينما صدرت تعليمات لمعظم المتاجر في ألمانيا بغلق أبوابها حتى العاشر من كانون الثاني المقبل، وليس هناك احتمال يُذكر لتخفيف الإجراءات في بداية العام.

 

وعلى صعيد متصل قلصت منظمة "أوبك" أمس توقعاتها لتعافي الطلب على النفط في 2021 بواقع 350 ألف برميل يوميا بسبب التأثير المستمر للجائحة، وقالت إن بدء برامج التطعيم سريعا في اقتصادات كبرى "يشير لصعود محتمل لتوقعات النمو في العام المقبل".

 

ولقيت أسعار النفط بعض الدعم أمس عقب انفجار في ناقلة وقود بميناء جدة بالسعودية، ولكن وزير الطاقة في المملكة قال إن الحادثة لم تؤثر على الإمدادات.

المصدر: روسيا اليوم
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