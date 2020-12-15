إقتصاد

أصحاب مطاعم وملاه يطالبون بتمديد مدة السهر.. "معظم الفنانين اللبنانيين في دبي"

Lebanon 24
15-12-2020 | 14:37
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن عدداً من أصحاب المطاعم (التي تقيم حفلات غنائية ) والملاهي والحانات اعتصموا امام وزارة الداخلية للمطالبة بتمديد مدة السهر الى ما بعد العاشرة والنصف واعادة فتح الملاهي الليلية والحانات والسماح باقامة الحفلات مع الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وشكر عضو لجنة الملاهي الليلية والموسيقيين والفنانين في لبنان حسين قصير وزيري السياحة والداخلية على تضامنهما مع هذا القطاع، مشيرا الى انهم "تلقوا وعدا بتقديم موعد لجنة كورونا واتخاذ قرار ينصفهم"، وقال:" نحن قطاع متوقف عن العمل منذ حوالي عشرة اشهر وهناك اكثر 2069 مؤسسة أقفلت و160000 موظف مسجل في الضمان لا نعرف مصيرهم و 100000 موسيقي و فنان وعامل في المواقف وتلامذة الجامعات الذين يعملون في المواسم مهددين بالاستمرار".

وأشار قصير الى انهم "متقيدون بكل التعاميم الصادرة عن وزارة الصحة و نعمل على ايجاد شراكة بين الرواد والدولة والمؤسسات ولا نطلب الا ان يسمحوا لنا ان نتنفس حتى نتمكن من الاستمرار كي لا يتم تهجير المؤسسات ورواد المطاعم في لبنان الى الخارج. مشددا "ان موسم الاعياد فرصة لجلب الرواد"، مشيرا الى "ان معظم الفنانين اللبنانيين سيحيون حفلاتهم خلال الاعياد في دبي"، معتبرا "ان القطاع الوحيد الذي يستطيع ان ينتج هو القطاع السياحي والملاهي الليلية هي العمود الفقري له".
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