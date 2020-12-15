إقتصاد

تفشي الجائحة يرفع سعر الذهب

Lebanon 24
15-12-2020 | 17:00
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ارتفع سعر الذهب من جراء تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7 بالمئة إلى 1839.20 دولار للأوقية، (الأونصة)، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1843.80 دولار.

ودفع تفشي الجائحة عالميا، لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا بريطانيا. وتجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية إن "الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز .. سواء من الكونغرس الأميركي أو مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى24.14 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1009.50 دولار وكسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلي 2302.47 دولار.
المصدر: سكاي نيوز
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