ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 20 دولاراً

واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات وسط متابعة البيانات الإيجابية المتعلقة بلقاح "كورونا"، وفي ترقب بدء اجتماع السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط بنحو 1.1% أو بمقدار 20.30 دولار للأوقية إلى 1852.20 دولار للأوقية في تمام الساعة 03:25 مساءً بتوقيت بيروت، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4% أو بمقدار 24.74 دولار عند 1852.09 دولار للأوقية.فيما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم أذار 2% عند 24.53 دولار للأوقية.واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- مسجلاً 90.643 نقطة.