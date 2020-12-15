إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 20 دولاراً

Lebanon 24
15-12-2020 | 20:00
A-
A+
Doc-P-775291-637436538143709288.jpg
Doc-P-775291-637436538143709288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات وسط متابعة البيانات الإيجابية المتعلقة بلقاح "كورونا"، وفي ترقب بدء اجتماع السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط بنحو 1.1% أو بمقدار 20.30 دولار للأوقية إلى 1852.20 دولار للأوقية في تمام الساعة 03:25 مساءً بتوقيت بيروت، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4% أو بمقدار 24.74 دولار عند 1852.09 دولار للأوقية.

فيما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم أذار 2% عند 24.53 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- مسجلاً 90.643 نقطة.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:03 | 2020-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
19:07 | 2020-12-15
17:00 | 2020-12-15
14:37 | 2020-12-15
13:00 | 2020-12-15
12:00 | 2020-12-15
11:30 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website