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إقتصاد
الملك سلمان يقر الموازنة: كورونا أثرت في نشاط الإقتصاد
Lebanon 24
15-12-2020
|
21:32
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أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن إقرار موازنة عام 2021، مؤكدا مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في البلاد.
وقال الملك بن عبد العزيز آل سعود: "يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: إن "جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار".
وتابع: "المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد".
المصدر: روسيا اليوم
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