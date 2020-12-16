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إقتصاد
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
16-12-2020
|
08:28
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 16/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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Lebanon 24
الدولار
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نقابة الصرافين
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