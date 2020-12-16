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إقتصاد
طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار!
Lebanon 24
16-12-2020
|
08:55
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تبرعت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس شركة "أمازون"، الملياردير جيف بيزوس، بأكثر من 4.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة الماضية، لبنوك الغذاء وصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ.
في مقال على موقع "ميديم"، أمس الثلاثاء، قالت ماكنزي إن جائحة "كوفيد 19" كانت بمثابة ضربة مدمرة لحياة الأميركيين الذين يعانون بالفعل، لذا أرادت هي تقديم الدعم الفوري لأولئك الذين يعانون من الآثار الاقتصادية للأزمة.
وأضافت: "كانت النتيجة على مدار الأشهر الأربعة الماضية هي 4.158.500.000 دولار أميركي في صورة هدايا إلى 384 منظمة في جميع الولايات الخمسين، وبورتوريكو، وواشنطن العاصمة".
وأوضحت ماكنزي أن بعض هذه المنظمات يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية، وبينها بنوك طعام، وصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ، وخدمات دعم الأشخاص الأكثر احتياجا، حسبما اقتبست وكالة "رويترز" من المقال.
وأشار المقال إلى أن بعض التبرعات ستوجه أيضا نحو قضايا "عدم المساواة المنهجية الطويلة الأجل" مثل الإعفاء من الديون، والتدريب على التوظيف، وصناديق الدفاع القانوني.
في تموز، قالت سكوت إنها تبرعت بمبلغ 1.7 مليار دولار، في العام الماضي، لأسباب تشمل المساواة العرقية وحقوق "مجتمع الميم" والصحة العامة وتغير المناخ.
في العام الماضي، وقعت سكوت على "تعهد العطاء" في التزام بالتبرع بغالبية ثروتها، بعد انفصالها عن بيزوس - أغنى رجل في العالم – الأمر الذي منحها حصة 4% في "أمازون".
وفقا لمؤشر مليارديرات العالم لوكالة "بلومبيرغ"، تمتلك ماكنزي ثروة قيمتها 60 مليار دولار، تضعها في المرتبة 18 في قائمة أغنياء العالم، فيما يحل بيزوس في المركز الأول بامتلاكه 185 مليار دولار.
المصدر: سبوتنيك
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