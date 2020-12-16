إقتصاد

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار!

Lebanon 24
16-12-2020 | 08:55
A-
A+
Doc-P-775438-637437057770870519.jpg
Doc-P-775438-637437057770870519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبرعت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس شركة "أمازون"، الملياردير جيف بيزوس، بأكثر من 4.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة الماضية، لبنوك الغذاء وصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ.
في مقال على موقع "ميديم"، أمس الثلاثاء، قالت ماكنزي إن جائحة "كوفيد 19" كانت بمثابة ضربة مدمرة لحياة الأميركيين الذين يعانون بالفعل، لذا أرادت هي تقديم الدعم الفوري لأولئك الذين يعانون من الآثار الاقتصادية للأزمة.

وأضافت: "كانت النتيجة على مدار الأشهر الأربعة الماضية هي 4.158.500.000 دولار أميركي في صورة هدايا إلى 384 منظمة في جميع الولايات الخمسين، وبورتوريكو، وواشنطن العاصمة".

وأوضحت ماكنزي أن بعض هذه المنظمات يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية، وبينها بنوك طعام، وصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ، وخدمات دعم الأشخاص الأكثر احتياجا، حسبما اقتبست وكالة "رويترز" من المقال.

وأشار المقال إلى أن بعض التبرعات ستوجه أيضا نحو قضايا "عدم المساواة المنهجية الطويلة الأجل" مثل الإعفاء من الديون، والتدريب على التوظيف، وصناديق الدفاع القانوني.
في تموز، قالت سكوت إنها تبرعت بمبلغ 1.7 مليار دولار، في العام الماضي، لأسباب تشمل المساواة العرقية وحقوق "مجتمع الميم" والصحة العامة وتغير المناخ.

في العام الماضي، وقعت سكوت على "تعهد العطاء" في التزام بالتبرع بغالبية ثروتها، بعد انفصالها عن بيزوس - أغنى رجل في العالم – الأمر الذي منحها حصة 4% في "أمازون".

وفقا لمؤشر مليارديرات العالم لوكالة "بلومبيرغ"، تمتلك ماكنزي ثروة قيمتها 60 مليار دولار، تضعها في المرتبة 18 في قائمة أغنياء العالم، فيما يحل بيزوس في المركز الأول بامتلاكه 185 مليار دولار.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2020-12-16
11:18 | 2020-12-16
11:00 | 2020-12-16
10:30 | 2020-12-16
09:18 | 2020-12-16
08:58 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website