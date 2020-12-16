إقتصاد

أسعار الذهب ارتفعت.. هكذا أصبحت

Lebanon 24
16-12-2020 | 11:00
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل آمال بمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات اللاحقة.

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من كانون الأول الماضي عند 1858.13 دولار للأونصة.

 

فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1859.60 دولار للأونصة.

 

وقال كايل رودا، المحلل لدى شركة "آي جي ماركت" للاستشارات: "الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية، والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب".

 

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الذي سيصدر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والمقرر الإعلان عنه اليوم، إذ من المتوقع أن يبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

 

ويتوقع العديد من المحللين بيانات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات.

 

لكن مكاسب الذهب كبحها ما بدا أنه تأهب لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره شركة "مودرنا" لتلقي موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما دعم الأسهم الآسيوية.

 

 

 

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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