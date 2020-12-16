إقتصاد

بعد بيانات أميركية.. أسعار النفط انخفضت

Lebanon 24
16-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-775481-637437134389193090.JPG
Doc-P-775481-637437134389193090.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أميركية أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام الأميركية.

 

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 47.42 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 0.43% إلى 50.54 دولار للبرميل.

 

وجاء الانخفاض بعد بيانات أميركية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأعلى وتيرة في آخر أسبوع.

 

وارتفعت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 كانون الأول الماضي، ووصلت إلى نحو 495 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات أشارت إلى تراجع بـ 1.9 مليون برميل.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:18 | 2020-12-16
11:00 | 2020-12-16
10:30 | 2020-12-16
09:18 | 2020-12-16
08:58 | 2020-12-16
08:55 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website