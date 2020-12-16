بعد بيانات أميركية.. أسعار النفط انخفضت

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أميركية أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 47.42 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 0.43% إلى 50.54 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعد بيانات أميركية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأعلى وتيرة في آخر أسبوع.

وارتفعت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 كانون الأول الماضي، ووصلت إلى نحو 495 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات أشارت إلى تراجع بـ 1.9 مليون برميل.