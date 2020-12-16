إقتصاد

هكذا يتمّ احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال

Lebanon 24
16-12-2020 | 11:18
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمه، تعميماً بموضوع احتساب القدرة الإستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال، واستناداً إلى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، توصى محال البيع بالتجزئة، والمصارف ومحال الصيرفة التقيد باحترام الحدود الإستيعابية في المساحات الداخلية لهذه المحال وتطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" وذلك عبر التقيد بالتدابير والإجراءات التالية:

- تحديد الأماكن المغلقة وفقاً لما ورد في قرار وزارة الداخلية والبلديات الأخير المتعلق بالإغلاق الجزئي.

- المحافظة على مسافة آمنة أقلّه متر ونصف بين الأشخاص في جميع المساحات المخصصة للعموم بالإضافة الى الحّد من عدد الأشخاص المخوّلين الدخول إلى الشركات والمؤسسات تجنباً للاكتظاظ.

- احتساب العدد الأقصى للزبائن المسموح بدخولهم وفقاً لمل يلي:

أ‌) تحتسب القدرة الإستيعابية على أساس 9 أمتار من صالة العرض لكل شخص في المؤسسات التي تزيد مساحتها عن 18 متر مربّع.

ب‌) ادخال المعلومات على الرابط الإلكتروني التالي: https://covidcapacity.net.

ت‌) عند تنفيذ المطلوب في الفقرة "ب" أعلاه يتلقى المحل أو المؤسسة مستند يحدد القدرة الإستيعابية القصوى له حيث يقتضي طباعته ووضعه في مكان ظاهر للزبائن عند مدخل المؤسسة أو المحل.

 
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