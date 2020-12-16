أكبر مراكز الشحن في العالم 9 منها في آسيا

زداد حجم البضائع المنقولة في جميع أنحاء العالم بواسطة سفن الحاويات بشكل مستمر في السنوات الأخيرة. وتظهر بيانات إدارة البحرية في هونغ كونغ أن الموانئ في آسيا، ولا سيما في الصين، تهيمن بشكل متزايد على هذه الصناعة.في عام 2005، كان لا يزال هناك ميناءان في أوروبا وواحد في أميركا الشمالية في ترتيب أكبر مراكز الشحن في العالم، بحلول عام 2019، لم يبق سوى ميناء روتردام بين المراكز العشرة الأولى وفي ذيل القائمة.صعد ميناء شنغهاي إلى مركزين إلى قمة الترتيب منذ عام 2005، مع عمليات تبادل حاويات يقدر بـ 43.3 مليون TEU، وهي وحدة القياس المعيارية لما يعادل أبعاد 20*8*8 قدم مكعبة.