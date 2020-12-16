إقتصاد

أكبر مراكز الشحن في العالم 9 منها في آسيا

Lebanon 24
16-12-2020 | 16:00
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زداد حجم البضائع المنقولة في جميع أنحاء العالم بواسطة سفن الحاويات بشكل مستمر في السنوات الأخيرة. وتظهر بيانات إدارة البحرية في هونغ كونغ أن الموانئ في آسيا، ولا سيما في الصين، تهيمن بشكل متزايد على هذه الصناعة.

في عام 2005، كان لا يزال هناك ميناءان في أوروبا وواحد في أميركا الشمالية في ترتيب أكبر مراكز الشحن في العالم، بحلول عام 2019، لم يبق سوى ميناء روتردام بين المراكز العشرة الأولى وفي ذيل القائمة.

صعد ميناء شنغهاي إلى مركزين إلى قمة الترتيب منذ عام 2005، مع عمليات تبادل حاويات يقدر بـ 43.3 مليون TEU، وهي وحدة القياس المعيارية لما يعادل أبعاد 20*8*8 قدم مكعبة.
 


ونمت الموانئ الآسيوية بمعدل سريع في السنوات الأخيرة، حيث سيطرت العديد من الموانئ الصينية، بالإضافة إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية، كما ظهرت مراكز شحن جديدة تماماً في ماليزيا وتايوان وتايلاند.

وعلى عكس إنتاج السلع، فإن الزيادات في حجم الموانئ في آسيا ليست مؤشرا على أن تكنولوجيا الموانئ الآسيوية نفسها أكثر ابتكارا أو أسرع أو أكثر تنافسية، حيث أشار خبراء إلى أن تطوير البنية التحتية للموانئ يعكس ببساطة نمو التدفقات التجارية، وفقاً لما ذكره موقع "Statisa".

وقد عانى النقل البحري من أزمة فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام، حيث تعطلت سلاسل الإمداد في جميع أنحاء العالم.
المصدر: العربية
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