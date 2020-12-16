18
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
باكستان تعيد مليار دولار للسعودية بعد طلب "نادر" من الرياض باستعادة الأموال
Lebanon 24
16-12-2020
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت باكستان، مليار دولار للسعودية، كدفعة ثانية من قرض صغير قيمته 3 مليارات دولار، محاولة الحصول على قرض من الصين لتوفير دفعة مليار دولار أخرى لسدادها للرياض، الشهر المقبل، في ظل توتر العلاقات بين البلدين.
وقال مسؤولون، الأربعاء، إن باكستان تتواصل مع الصين للحصول على قرض تجاري لمساعدتها في تخفيف الضغط لسداد القرض السعودي، حيث ستواجه إسلام أباد مشكلة في ميزان المدفوعات الشهر المقبل، في ظل الاحتياطي النقدي الأجنبي المتدني بالبنك المركزي الذي يبلغ 13.3 مليار دولار فقط.
ويقول محللون إنه من غير المعتاد أن تضغط الرياض من أجل إعادة الأموال، لكن العلاقة توترت بين الصديقتين التاريخيتين مؤخرا.
وقال مسؤول بوزارة المالية الباكستانية لـ"رويترز" إن البنك المركزي الباكستاني يجري بالفعل محادثات مع البنوك التجارية الصينية، مضيفا أن بلاده دفعت مليار دولار للسعودية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة كانت الثانية حيث تم إرسال المليار دولار الأولى في الأول من يوليو الماضي.
وكانت السعودية قد منحت باكستان قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتسهيل ائتماني نفطي بقيمة 3.2 مليار دولار في أواخر عام 2018، وبعد أن طلبت إسلام أباد دعم الرياض بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه، طالبت الرياض إسلام أباد برد القرض.
والتقى قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي زار الرياض في آب، بالسفير السعودي في إسلام أباد الثلاثاء، لتخفيف التوتر.
المصدر: رويترز
تابع
الأكثر قراءة
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
Lebanon 24
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
12:40 | 2020-12-16
16/12/2020 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-16
16/12/2020 09:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
06:00 | 2020-12-16
16/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
12:00 | 2020-12-16
16/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:28 | 2020-12-16
16/12/2020 08:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
19:00 | 2020-12-16
Smart ESA تحتفل بيوم SMART ESA DEMO لأحدث دفعة من رواد الأعمال المتخرجين
16:00 | 2020-12-16
أكبر مراكز الشحن في العالم 9 منها في آسيا
12:00 | 2020-12-16
بعد بيانات أميركية.. أسعار النفط انخفضت
11:18 | 2020-12-16
هكذا يتمّ احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال
11:00 | 2020-12-16
أسعار الذهب ارتفعت.. هكذا أصبحت
10:30 | 2020-12-16
هوندا تستدعي 1.8 مليون سيارة "على مستوى العالم".. ما السبب؟
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
17/12/2020 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact