Smart ESA تحتفل بيوم SMART ESA DEMO لأحدث دفعة من رواد الأعمال المتخرجين

احتفلت Smart ESA - مسرّع الشركات الناشئة الوطني الذي تديره ESA Business School - بيوم SMART ESA DEMO DAY لأحدث دفعة من رواد الأعمال المتخرجين يوم الخميس 10 كانون الاول خلال حدث تم تنظيمه عبر وسائل التواصل الافتراضي عبر الإنترنت - حيث عرضت سبع شركات ناشئة مشاريعها على المستثمرين المحتملين .المشاركون من رواد الأعمال كانوا جزءا اساسيا من برنامج "Boost" من Smart ESA - المصمم بعناية لإعداد الشركات الناشئة للدخول إلى السوق واغتنام الفرص الاستثمارية محليًا وخارجيًا.افتتح الحفل السيد Maxence Duault ، المدير العام لـ ESA Business School ، من خلال مشاركته بعض الأفكار حول نجاح Smart ESA على مر السنين – من ضمنها مساعدة +90 مشروعًا على النمو محليا ودوليًا .كما شارك بالحفل شركات Air France و Magnitt وهم شركاء في المشروع عبر المدير التجاري الاقليمي لـAir France السيد سيلفان ماتياس، الذي قدم تذكرتين مجانيتين لكل شركة ناشئة.أخيرًا، اطلق السيد جهاد بيطار، مديرSmart ESA ، الأنشطة الترويجية حيث عرض كل من رواد الأعمال ابتكاراتهم.كل شركة ناشئة من Smart ESA ركزت على ثلاث امور: الرؤية الواضحة، التفاعل الاولي مع الزبائن، والتنفيذ المؤثرMyceleum :منصة عبر عبر الإنترنت: تتيح للمطورين إعداد وتحرير بيئات الويب الجاهزة - ما يقلل التكلفة الإجمالية والوقت لكل من المطور والشركات.DINVO :سوق عبر الإنترنت يسمح لقائمة متنوعة من العلامات التجارية بإنشاء وتوزيع القسائم على عملائهاGiftonclick :موقع إلكتروني للهدايا يجمع العديد من العلامات التجارية المعروفة، ما يجعل من الممكن شراء الهدايا عبر الإنترنت بسهولة - من خلال تزويد مستخدميه بفلاتر بحث متعمقة تلبي أي مناسبة وميزانية وموضوع وديموغرافيPotion Kitchen :علامة تجارية للعناية بالبشرة من منتجات التجميل العضوية والطبيعية وبأسعار معقولة - لتصبح أول علامة تجارية "جمال نظيف" في لبنان.: Steelouette علامة تجارية تبتكر هياكل فولاذية شخصية وفنية لأغراض الإهداء والديكور عند الطلبQorebuild: برنامج كونتك Contech الرقمي لعملية الهندسة والبناء كاملة - لضمان معلومات دقيقة ومتسقة.Staccato : مدرسة موسيقى عبر الإنترنت تتيح لعشاق الموسيقى والطلاب الطموحين تحقيق حلمهم في تعلم العزف على آلة جديدة من خلال ربط واستضافة دروس الموسيقى عبر الإنترنت من خلال واجهة فريدة