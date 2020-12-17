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إقتصاد
استئناف العمل في مرفأ طرابلس بعد انحسار العاصفة.. وهذه حركة السفن
Lebanon 24
17-12-2020
|
08:31
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استؤنف صباح اليوم، العمل في مرفأ طرابلس بعد انحسار العاصفة، حيث غادرت الميناء سفينتان، وأدخلت الى الرصيف رقم 6 سفينة واحدة. كما استؤنفت عمليات التفريغ والتحميل لكل السفن الراسية على أرصفة الميناء الذي يشهد إقبالا متزايدا من السفن، بحكم معدلات ادائه المرتفعة وعمله على مدار 24 ساعة دون توقف، علما أن العاصفة لم تصب المرفأ ومنشآته بأي اضرار تذكر.
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